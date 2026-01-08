Kış sofralarına çok yakışan şifa deposu lezzet: Yoğurtlu arpa şehriye çorbası tarifi

Yoğurtlu çorbalar, Türk mutfağında hem şifa kaynağı hem de hafif alternatifler arasında yer alır. Arpa şehriyenin doyuruculuğu ile yoğurdun ferahlatıcı lezzetini bir araya getiren yoğurtlu arpa şehriye çorbası, özellikle yaz-kış fark etmeksizin sıkça tercih edilir. Peki, kış sofralarına çok yakışan bu şifa deposu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kıvamıyla yoğurtlu arpa şehriye çorbası tarifi...

YOĞURTLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı arpa şehriye

1 litre su veya tavuk suyu

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Tuz (isteğe göre)

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

YOĞURTLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI

Tencereye suyu (veya tavuk suyunu) alın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya arpa şehriyeleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz olana kadar çırpın.

Çorbanın suyundan bir kepçe alarak yoğurtlu karışıma ekleyin ve ılıştırın.

Hazırladığınız terbiyeyi yavaşça çorbaya ilave edin, sürekli karıştırın.

Tuzunu ekleyin ve kısık ateşte birkaç dakika kaynatın.

Küçük bir tavada tereyağını eritip nane ve pul biberi ekleyin.

Sosu çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak servis edin.

Yoğurtlu arpa şehriye çorbasını limon dilimleri ve taze ekmekle servis ederek lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!