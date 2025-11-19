Kış sofralarına hafif ve ferah bir tat: Mandalinalı cheesecake tarifi

Mandalinaların ferahlatıcı aroması, kremamsı cheesecake dolgusu ve çıtır tabanı bir araya gelerek tatlı severlerin favorisi oluyor. Peki, kış sofralarına hafif ve ferah bir tat getiren bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis mandalinalı cheesecake tarifi...

MANDALİNALI CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Taban için:

200 gram burçak bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Dolgu için:

400 gram krem peynir (oda sıcaklığında)

200 ml krema

100 gram toz şeker

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

2 adet mandalina kabuğu rendesi

50 ml mandalina suyu

Üzeri için:

Mandalina dilimleri

İsteğe bağlı pudra şekeri

MANDALİNALI CHEESECAKE YAPILIŞI

1. Tabanı Hazırlayın:

Bisküvileri rondoda un haline getirin.

Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Karışımı 20 cm’lik kelepçeli kek kalıbına bastırarak taban oluşturun. Buzdolabında 15 dakika bekletin.

2. Dolgu Karışımını Hazırlayın:

Krem peyniri ve şekeri mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırın.

Kremayı, vanilyayı, mandalina kabuğu rendesini ve suyunu ekleyip homojen bir karışım elde edin.

3. Cheesecake’i Pişirin:

Dolgu karışımını bisküvi tabanının üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50-55 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

4. Servis: