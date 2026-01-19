Kış sofralarını renklendiren lezzet: Narlı turta tarifi

Nar, hem sağlıklı içeriği hem de göz alıcı rengiyle mutfakların en sevilen meyvelerinden biridir. Özellikle kış aylarında tatlı tariflerinde sıkça tercih edilen nar, turta ile buluştuğunda ortaya hem hafif hem de şık bir tatlı çıkar. Peki, kış sofralarını renklendiren bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla narlı turta tarifi...

NARLI TURTA TARİFİ

Malzemeler

Turta hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Krema dolgusu için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:

1 su bardağı nar tanesi

1 paket şeffaf pasta jölesi (isteğe bağlı)

NARLI TURTA YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar yoğurun.

Yumurta, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yağlanmış turta kalıbına bastırarak yerleştirin.

Çatalla birkaç yerinden delin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alın.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve ılınmaya bırakın.

Soğuyan turta tabanının üzerine kremayı eşit şekilde yayın.

Nar tanelerini kremanın üzerine serpiştirin.

Daha parlak ve profesyonel bir görünüm için şeffaf pasta jölesini paket talimatına göre hazırlayıp narların üzerine dökebilirsiniz.

Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Narlı turtayı dilimleyerek servis edebilir, üzerine hafif pudra şekeri serperek ya da birkaç nane yaprağıyla süsleyerek görselliğini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!