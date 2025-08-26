Kış sofralarının vazgeçilmezi: Pancar turşusu tarifi

Pancar turşusu, hem rengiyle sofralara canlılık katar hem de sağlığa sayısız fayda sağlar. Özellikle kış aylarında bağışıklığı destekleyen bu turşuyu evde hazırlamak oldukça kolay. İşte adım adım pancar turşusu tarifi...

MALZEMELER

1 kg kırmızı pancar

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm sirkesi

3–4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yeterince içme suyu

YAPILIŞI

Pancarları güzelce yıkayın ve kabuklarıyla birlikte haşlayın. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyup iri parçalara doğrayın.

Turşu kavanozuna pancarları yerleştirin. Aralarına kabukları soyulmuş sarımsak dişlerini ekleyin.

Üzerine kaya tuzu, şeker ve sirkeyi ekleyin.

Kaynatılıp soğutulmuş içme suyunu pancarların üzerini geçecek şekilde doldurun.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde 4–5 gün bekletin.