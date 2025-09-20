Kış sofralarının vazgeçilmezi: Tam kıvamında ayva tatlısı

Kış aylarının en sevilen tatlılarından biri olan ayva tatlısı, hem sağlıklı hem de şık sunumuyla sofraları renklendiriyor. Doğal rengi ve üzerindeki kaymakla göz alıcı bir görünüme kavuşan bu tatlı, misafir sofralarının da vazgeçilmezi. Üstelik yapımı sandığınız kadar zor değil...

MALZEMELER

4 adet ayva

1,5 su bardağı toz şeker

4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

2 su bardağı su

Üzeri için kaymak veya krem şanti

Süslemek için toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

Ayvaları ortadan ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın. Çekirdeklerini atmayın; rengi koyulaştırmak için pişirme suyuna ekleyeceğiz. Ayvaların kararmaması için limonlu suda kısa süre bekletin.

Ayvaları çukur kısımları yukarı bakacak şekilde tencereye dizin. Ortalarına birer tatlı kaşığı toz şeker ekleyin. Kalan şekeri de ayvaların üzerine serpin.

Çekirdekleri, karanfilleri ve tarçın çubuğunu da tencereye atın. 2 su bardağı suyu ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirin.

Ayvalar yumuşayıp kırmızı bir renk alana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Suyunun hafif koyulaşması, tam kıvamında bir ayva tatlısı için önemli.

Ayvalar soğuduktan sonra tabaklara alın, çukur kısımlarına kaymak doldurun. Üzerine Antep fıstığı serpiştirerek şık bir şekilde servis edin.