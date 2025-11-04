Kış sofralarının yıldızı: Zeytinyağlı ayva tarifi

Kış aylarının vitamin deposu meyvelerinden biri olan ayva, sadece tatlı olarak değil, zeytinyağlı bir yemek şeklinde de sofralarda yerini alabiliyor. Zeytinyağlı ayva yemeği, hafifliğiyle diyet menülerine de uygun, hem göze hem damağa hitap eden bir tariftir. Peki, kış sofralarının yıldızı olan bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz zeytinyağlı ayva tarifi...

ZEYTİNYAĞLI AYVA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy ayva

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

Tuz (isteğe göre az miktarda)

ZEYTİNYAĞLI AYVA YAPILIŞI

Ayvaların kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin.

Patatesi ve havucu küp küp doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alın, ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine havuç, patates ve ayva dilimlerini yerleştirin.

Şeker, tuz ve limon suyunu ilave edin.

Sıcak suyu tencereye ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra zeytinyağlı ayvanızı servis tabağına alın.

Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!