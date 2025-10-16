Kış soğuklarına şifa gibi gelen terbiyeli tavuk çorbası tarifi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 22:25:00
Hastalık zamanlarında adeta bir ilaç etkisi gösteren terbiyeli tavuk çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir klasik... İşte enfes terbiyeli tavuk çorbası tarifi!

Yumuşacık tavuk parçaları, limonun ferahlığı ve terbiyenin kıvamıyla birleşince ortaya tam bir şifa kaynağı çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam kıvamında terbiyeli tavuk çorbası tarifi…

MALZEMELER

2 adet tavuk but veya 1 tavuk göğsü

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Tavuk etini bir tencereye alın, üzerine su ekleyip haşlayın. Haşlanan tavuğu çıkarıp didikleyin, suyunu süzerek bir kenarda bekletin.

Başka bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmadan açılmasını sağlayın.

Bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın.

Tencereden bir kepçe sıcak çorba alıp terbiyeye ekleyin, karıştırarak ılıştırın. Ardından terbiyeyi tencereye yavaşça ekleyin.

Didiklenmiş tavuk etlerini çorbaya ekleyin.

Tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

Kısık ateşte 5-10 dakika kadar kaynatın.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyin.

Servis ederken çorbanın üzerine gezdirin.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tavuk çorbası