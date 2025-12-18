Kışı sevdiren enfes lezzet: Mandalinalı kurabiye tarifi

Mandalinalı kurabiye; taze mandalina suyu ve kabuğu rendesiyle hazırlanan, yoğun tereyağı veya ağır şuruplar içermeyen, Akdeniz ve Güney Avrupa mutfağında yaygın olan narenciye aromalı kurabiyelerden uyarlanmış bir tariftir. Peki, kışı sevdiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, ağızda dağılan kıvamıyla nefis mandalinalı kurabiye tarifi...

MANDALİNALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler (Yaklaşık 20–22 adet)

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

½ su bardağı toz şeker (90–100 g)

1 adet büyük boy yumurta

½ su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu (100 ml)

1 yemek kaşığı mandalina kabuğu rendesi

2,5 su bardağı un (300 g)

1 paket kabartma tozu (10 g)

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Üzeri için (isteğe bağlı):

Pudra şekeri veya ince çekilmiş toz şeker

MANDALİNALI KURABİYE YAPILIŞI

Fırını 170 dereceye ayarlayın.

Tereyağı ve toz şekeri derin bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ekleyip karıştırın.

Mandalina suyu ve kabuğu rendesini ilave edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karıştırın.

Kuru karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

İsteğe bağlı olarak üzerine hafifçe pudra şekeri serpin.

Önceden ısıtılmış fırında 12–15 dakika, altı hafif pembeleşene kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın.

Mandalinalı kurabiyeleri sıcak çay, beyaz çay veya hafif aromalı filtre kahveyle servis edebilirsiniz.

Hava almayan bir kapta saklandığında 3–4 gün tazeliğini korur.

Afiyet olsun!