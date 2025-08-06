Kıyır kıyır sodalı peynirli börek tarifi...

Sıradan börek tariflerini geride bırakan bu yöntemle, yumuşacık iç harcı ve çıtır dış katmanıyla damaklarda iz bırakan bir lezzet ortaya çıkıyor.

MALZEMELER

Börek için:

5 adet hazır yufka

300 gram beyaz peynir veya lor

Bir avuç ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı soda (maden suyu)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

HAZIRLANIŞI

Peyniri bir kaseye alın, maydanozla karıştırın. Eğer tuzsuz lor kullanıyorsanız bir miktar tuz ekleyebilirsiniz.

Bir kapta süt, sıvı yağ, soda ve 1 bütün yumurta + 1 yumurta beyazını iyice çırpın. (Yumurta sarısının birini böreğin üzerine sürmek için ayırın.)

Her bir yufkayı tezgaha serin, sos karışımından gezdirin ve fırça yardımıyla yayın. Üzerine ikinci yufkayı yerleştirin, tekrar soslayın.

Yufkayı 4 eşit üçgen parçaya kesin. Geniş kısmına peynirli harç koyun ve rulo şeklinde sarın.

Tüm ruloları genişçe bir tepsiye dizin. Kalan sosun içine 1 su bardağı daha soda ekleyip böreklerin üzerine dökün.

Buzdolabında 10 dakika kadar bekletin. Bu işlem böreklerin kıyır kıyır olmasını sağlar.

Bekleme süresi sonunda börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri güzelce kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.