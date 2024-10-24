Kıyır kıyır un kurabiyesi tarifi... Tam ölçülerle enfes lezzet!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 19:52

Güncelleme: 24.10.2024 - 19:52

Ağızda dağılan yumuşacık dokusuyla herkesin favorisi olan un kurabiyesi, çayın yanında keyifle tüketilebilecek en klasik lezzetlerden biri. Sade malzemelerle hazırlanan bu tarif, özellikle misafirlerinize ikram edebileceğiniz, kolay ve pratik bir tatlı alternatifi sunar. İşte enfes un kurabiyesi tarifi...

MALZEMELER

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

4 su bardağı un

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve pudra şekerini geniş bir kapta mikserle iyice çırpın. Karışım beyazlaşana kadar devam edin.

Unu ve vanilyayı azar azar ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak ya da uzun silindirler yapıp verev şekilde kesin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, altları hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Üstlerinin beyaz kalmasına dikkat edin.

Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.