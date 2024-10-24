Kıyır kıyır un kurabiyesi tarifi... Tam ölçülerle enfes lezzet!
Mis gibi tereyağı kokusu ve hafif dokusuyla un kurabiyesi, hem nostaljik hem de zamansız bir tatlı olarak mutfaklarınızda vazgeçilmez bir yer edinecek!
Ağızda dağılan yumuşacık dokusuyla herkesin favorisi olan un kurabiyesi, çayın yanında keyifle tüketilebilecek en klasik lezzetlerden biri. Sade malzemelerle hazırlanan bu tarif, özellikle misafirlerinize ikram edebileceğiniz, kolay ve pratik bir tatlı alternatifi sunar. İşte enfes un kurabiyesi tarifi...
MALZEMELER
250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı pudra şekeri
4 su bardağı un
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve pudra şekerini geniş bir kapta mikserle iyice çırpın. Karışım beyazlaşana kadar devam edin.
Unu ve vanilyayı azar azar ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak ya da uzun silindirler yapıp verev şekilde kesin.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, altları hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Üstlerinin beyaz kalmasına dikkat edin.
Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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