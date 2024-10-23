Sağlıklı sofraların vazgeçilmezi: Zeytinyağlı pırasa tarifi...

Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:46

Güncelleme: 23.10.2024 - 17:46

Sağlıklı ve lezzetli bir zeytinyağlı tarif arıyorsanız, zeytinyağlı pırasa tam size göre! Hafifliğiyle bilinen bu yemek, vitamin ve lif deposu olan pırasanın en güzel hallerinden biri. Zeytinyağıyla pişirildiğinde daha da lezzetlenen bu tarif, özellikle sebze sevenlerin favorisi olabilecek pratik ve besleyici bir seçenek. İşte zeytinyağlı pırasa tarifi...

MALZEMELER

1 kg pırasa

2 adet havuç

1 adet büyük boy kuru soğan

1/2 çay bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1/2 limon suyu

Tuz

YAPILIŞI

Pırasaları iyice yıkayıp, 2-3 cm uzunluğunda verev şekilde doğrayın. Havuçları da ince halka şeklinde doğrayın.

Zeytinyağını bir tencereye alın ve doğranmış soğanı ekleyin. Soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğradığınız havuçları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Pırasaları da ekleyin ve birkaç dakika daha soteleyin. Pırasalar hafifçe yumuşayınca üzerine pirinci ekleyin.

Tencereye 1 yemek kaşığı toz şeker, limon suyu, tuz ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pırasalar ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Yaklaşık 20-25 dakika sürer.

Piştikten sonra ocaktan alın ve zeytinyağlı pırasayı tencerede soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra zeytinyağlı pırasayı servis tabağına alın, üzerine biraz daha limon sıkabilirsiniz.