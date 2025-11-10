Kıymalı rulo börek tarifi... Dakikalar içinde çayın yayına hazır!

Çay saatlerinde çayın yanına kıyır kıyır ve lezzetli kıymalı börekler hazırlamak mümkün. İşte enfes kıymalı börek tarifi...
MALZEMELER
İç Harç:
350-400 gr kıyma
1 adet büyük soğan (küçük doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)
Tuz, karabiber, pul biber
İsteğe bağlı: Çok az kimyon (et kokusunu dengeler)
Sos:
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta akı (sarısını üste ayır)
1 yemek kaşığı yoğurt
Üzeri için:
Yumurta sarısı
Susam / çörek otu
Diğer:
4 adet yufka
TARİF
Tavaya yağı alın, soğanları yumuşayana kadar kavurun.
Kıymayı ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
Salça + baharatları ekleyip karıştırın.
İç harcı soğumaya bırakın.
Not: Sıcak harç böreği yumuşatır, mutlaka soğusun.
Her ruloda 1 yufka kullanacağız.
1 yufkayı tezgaha serin.
Sosu azar azar yufkanın her yerine fırça ile sürün.
Yufkayı kenarlarından hafif içe doğru katlayarak dikdörtgen formu verin.
Uzun kenara kıymalı harcı ince şerit şeklinde yerleştirin.
Sıkı ama yumuşak bir şekilde rulo yapın.
Ruloyu 2 veya 3 parçaya kesin.
Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.
Ruloları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürün, susam çökertin.
190°C önceden ısıtılmış fırında 25-35 dakika kızarana kadar pişirin.