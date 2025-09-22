Kıymalı rulo patates tarifi: Akşam yemeğinde farklı lezzetler arayanlar için şık ve doyurucu tarif...

Kıymalı rulo patates, hem misafir sofralarına hem de akşam yemeklerine çok yakışan, fırında hazırlanan şık bir ana yemektir. Patates püresi rulo haline getirilip kıymalı harç ile buluşur ve fırında nar gibi kızarır. Hem göze hem mideye hitap eden bu tarif, davet sofralarında yıldız olmaya aday!

MALZEMELER

Patates Püresi için:

5-6 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

Tuz, karabiber

Kıymalı İç Harç için:

300 g kıyma

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet kırmızı biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Patatesleri haşlayıp ezin. Tereyağı, süt, tuz ve karabiberi ekleyip pürüzsüz bir püre hazırlayın. Karışım biraz ılıyınca yumurtayı ekleyip karıştırın.

Tavaya sıvı yağı alın, soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Salça, tuz, baharatları ve doğranmış biberi ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Patates püresini kağıdın üzerine düzgünce yayın ve dikdörtgen bir form verin. Üzerine kıymalı harcı eşit şekilde yayın.

Yağlı kağıt yardımıyla patatesi dikkatlice rulo haline getirin. Kenarlarını kapatın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin. Ardından üzerine rendelenmiş kaşar serpip tekrar fırına verin, kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp dilimleyin ve sıcak servis yapın.