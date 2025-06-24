Kızartılarak hazırlanan nefis bir alternatif: Çıtır mantı tarifi

Mantı, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Genellikle haşlanarak hazırlanan bu geleneksel yemek, son yıllarda fırınlanarak ya da kızartılarak yapılan alternatif versiyonlarıyla da popülerlik kazandı. İşte çıtır çıtır dokusuyla hem lezzetli hem de pratik çıtır mantı tarifi!

MALZEMELER

2 adet yufka

150 gr kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

1 kase yoğurt

1-2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ya da pul biber

HAZIRLANIŞI

İç harcı hazırlayın: Rendelenmiş soğanı ve baharatları kıymayla karıştırın.

Yufkaları kesin: Yufkaları üçgen veya kare parçalara ayırın. Her parçanın ortasına kıymalı harçtan koyun.

Bohça gibi kapatın: Yufkayı sararak üçgen ya da muska şeklinde kapatın. Uçlarını suyla hafifçe ıslatarak yapışmasını sağlayın.

Kızartın: Derin bir tavada yağı kızdırın. Mantıları altın rengi alana kadar kızartın.

Sosu hazırlayın: Yoğurdu sarımsakla karıştırın. Tereyağını eritip içine biber ekleyin.

Servis: Çıtır mantıları tabağa alın, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Son olarak tereyağlı biberli sosu dökün.