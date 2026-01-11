Kızartma kokusuna ve kalorisine son: Fırında şipşak mücver tarifi

Kabak sevmeyenlere bile tabağını sıyırtan, dışı çıtır içi yumuşacık ve bir o kadar da masum bu lezzet, diyet bozdurmayan yapısıyla vicdanları da rahatlatıyor. İşte fırında mücver tarifi...

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak (Rendelenmiş)

2 adet taze soğan (İnce kıyılmış)

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

1 adet havuç (Rendelenmiş - Renk ve tatlılık katmak için)

3 adet yumurta

1 su bardağına yakın un

100 gr beyaz peynir veya lor peyniri (Ufalanmış)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu (Puf puf olması için sırrımız bu)

Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biber

Üzeri İçin:

Çörek otu veya susam

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Rendelediğiniz kabakları ve havucu avucunuzun içinde veya temiz bir mutfak bezi yardımıyla var gücünüzle sıkın. Sebzelerin suyunun tamamen çıkması, mücverinizin hamurlaşmaması ve çıtır olması için hayati önem taşır.

Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın. Suyu sıkılmış sebzelerle geniş bir kapta buluşturun.

Sebzelerin üzerine yumurtaları kırın. Zeytinyağını, baharatları, ufalanmış peyniri ekleyin.

Unu ve kabartma tozunu karışıma ilave edin. Tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırın. Karışım ne çok cıvık ne de çok katı olmalı; kaşıkla alındığında şeklini koruyacak kıvamda olmalıdır.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı alıp tepsiye aralıklı olarak dizin. Kaşığın tersiyle üzerlerine hafifçe bastırıp yuvarlak şekil verin.

Üzerlerine çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, altı ve üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.