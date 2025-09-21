Klasik Fransız tatlısı: Krem karamel tarifi

Hafif yapısı, kadifemsi dokusu ve karamelin eşsiz lezzetiyle krem karamel, Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle misafirlerinizi şık ve zarif bir tatlıyla şaşırtabilirsiniz.

MALZEMELER

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

Muhallebi için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

2,5 su bardağı süt

YAPILIŞI

Karameli hazırlayın: Küçük bir tavaya şekeri ve suyu alın. Orta ateşte şeker eriyip kehribar rengini alıncaya kadar pişirin. Hazırladığınız karameli tatlı kaplarının tabanına dökün ve soğumaya bırakın.

Muhallebiyi hazırlayın: Bir kapta yumurta, şeker ve vanilini çırpın. Üzerine ılık sütü ekleyerek karıştırın.

Kalıplara dökün: Hazırladığınız karışımı karamelli kapların üzerine paylaştırın.

Pişirme: Kapları fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiyi yarısına kadar sıcak suyla doldurun (benmari yöntemi). Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Soğutma: Oda sıcaklığında ılıdıktan sonra buzdolabına alın ve en az 3 saat dinlendirin.

Servis: Tatlıyı ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Üzerinden akan karamel sosuyla birlikte servis edin.