Klasik sütlaç tarifi: Tam kıvamında enfes tarif...

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan sütlaç, hem hafifliğiyle hem de sütlü lezzetiyle her yaştan insanın favorisi. Fırınlanmış haliyle üzeri kızarmış ya da sade haliyle ipeksi bir dokuya sahip olan bu tatlı, özellikle ev yapımı olarak hazırlandığında damakta unutulmaz bir iz bırakır... İşte enfes sütlaç tarifi!

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyerek yumuşayana kadar kısık ateşte haşlayın.

Pirinçler suyunu çekip lapa hale gelince üzerine 1 litre sütü ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca şekeri ekleyin ve karıştırarak 10–15 dakika kadar pişirin.

Nişastayı yarım çay bardağı sütle açın, yavaşça tencereye ekleyin ve karıştırın. Bu adım sütlacın daha kıvamlı olmasını sağlar.

İsteğe bağlı olarak vanilin ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Sütlacı sıcakken kaselere alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun.