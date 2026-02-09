Klasik tarifleri unutturan lezzet: Çikolatalı poke kek tarifi

Poke kek, piştikten sonra üzerine delikler açılan ve bu kanalların tatlı soslarla doldurulmasıyla hazırlanan özel bir kek türüdür. Islak kekten farklı olarak sos, kekin her yerine eşit yayılmaz; açılan deliklerde yoğunlaşarak her dilimde sürpriz bir lezzet sunar. Peki, klasik tarifleri unutturan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis çikolatalı poke kek tarifi...

ÇİKOLATALI POKE KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek harcı için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

Dolgusu için:

1 paket çikolatalı puding

2–3 su bardağı süt

Üzeri için:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

ÇİKOLATALI POKE KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Unu eleyerek karışıma ilave edin.

Kabartma tozu ve vanilini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Harcı yağlanmış fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan kek biraz ılındıktan sonra tahta kaşığın sapı veya kalın bir pipetle kekin üzerine delikler açın.

Deliklerin tabana kadar inmemesine dikkat edin.

Çikolatalı pudingi paket üzerindeki tarife göre sütle pişirin.

İlk sıcaklığı geçince kekin üzerine dökün ve deliklerden içeri dolmasını sağlayın.

Üzerine Hindistan cevizi serpin.

Oda sıcaklığında veya buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!