Klasiklerden vazgeçilmez bir tat: Monte Cristo sandviç tarifi

Fransız tostunun nefis bir versiyonu olan Monte Cristo sandviç, içindeki jambon, hindi füme ve eriyen peynirle hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Hafif tatlımsı tadı ve çıtır dış yüzeyiyle kahvaltıdan brunch’a, hatta akşam yemeğine kadar her öğüne yakışıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik Monte Cristo tarifi!

MALZEMELER

6 dilim tost ekmeği

2 dilim kaşar peyniri veya İsviçre peyniri

2 dilim dil jambon

2 dilim hindi füme (isteğe bağlı)

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Tereyağı veya sıvı yağ (kızartmak için)

Üzeri için pudra şekeri ve yanında servis için frenk üzümü reçeli veya ahududu reçeli

NASIL YAPILIR?

Sandviçi hazırlayın: Bir dilim tost ekmeğinin üzerine peynir, jambon ve hindi füme yerleştirin. Üzerine bir dilim daha peynir koyup ikinci dilim ekmekle kapatın.

Yumurtalı karışımı hazırlayın: Geniş bir kasede yumurtaları süt, tuz ve karabiberle çırpın. İsterseniz biraz hardal ekleyerek lezzet katabilirsiniz.

Sandviçi bulayın: Hazırladığınız sandviçi yumurtalı karışıma bulayın. Her iki tarafının da tamamen yumurtaya bulanmasına özen gösterin.

Kızartın: Tereyağını tavada eritin ve sandviçi kısık ateşte, her iki yüzü altın sarısı renk alana kadar kızartın. Peyniri eriyip ekmekler çıtır hale gelene kadar pişirin.

Servis: Sıcak sandviçi pudra şekeri serpiştirerek ve yanında meyve reçeliyle servis edin.