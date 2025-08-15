Makarna severlere özel: 5 harika soslu makarna tarifi

Makarna, hızlı ve pratik bir öğün seçeneği olarak mutfakların vazgeçilmezi olsa da soslarla birleştiğinde gerçek bir lezzet şölenine dönüşür. İster kremalı, ister domates bazlı olsun, doğru sos makarnayı sıradan bir yemekten unutulmaz bir lezzete taşır. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 nefis soslu makarna tarifi...
DOMATES SOSLU MAKARNA
Malzemeler
- 5-6 adet orta boy taze domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı karabiber
- Taze fesleğen veya kekik (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını ekleyip sarımsağı hafifçe kavurun.
- Doğranmış domatesleri ekleyin ve orta ateşte 15-20 dakika kadar pişirin.
- Tuz, karabiber ve isteğe bağlı şekeri ekleyin, karıştırın.
- Sos kıvam alınca ocaktan alın ve taze fesleğen veya kekik ile servis edin.
PESTO SOSLU MAKARNA
Malzemeler
- 2 su bardağı taze fesleğen yaprağı
- 1/2 su bardağı çam fıstığı
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1-2 diş sarımsak
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Fesleğen yapraklarını yıkayıp kurulayın.
- Çam fıstıklarını tavada hafifçe kavurun (isteğe bağlı).
- Blender veya mutfak robotunda fesleğen, çam fıstığı, sarımsak ve parmesan peynirini karıştırın.
- Karışıma yavaş yavaş zeytinyağını ekleyerek pürüzsüz bir sos elde edin.
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Makarnanızla karıştırarak veya ekmeğe sürerek servis edin.
ALFREDO SOSLU MAKARNA
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı krema
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Tencereye tereyağını ekleyip eritin.
- İnce doğranmış sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.
- Kremayı tencereye ekleyin ve karıştırarak 3-4 dakika kaynatın.
- Rendelenmiş parmesan peynirini ekleyin ve sos pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Haşlanmış makarnanızı sosla karıştırın ve hemen servis edin.
BOLOGNESE SOSLU MAKARNA
Malzemeler
- 300 g kıyma (dana veya karışık)
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet kereviz sapı
- 2-3 adet domates veya 1 su bardağı domates püresi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- İsteğe bağlı: kekik, defne yaprağı
Yapılışı
- Soğan, havuç ve kerevizi küçük küçük doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını ekleyip soğanı hafifçe kavurun, ardından havuç ve kerevizi ekleyin.
- Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.
- Doğranmış domates veya domates püresini ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırın.
- Sosu kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişirin, ara sıra karıştırın.
- Haşlanmış makarnanızla servis edin.
AVOKADO SOSLU MAKARNA
Malzemeler
- 200 g makarna (spaghetti veya linguine tercih edilebilir)
- 1 adet olgun avokado
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- Tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı: rendelenmiş parmesan peyniri ve taze fesleğen
Yapılışı
- Makarnayı paketin üzerindeki talimata göre haşlayın ve suyunu süzün.
- Avokadoyu bir kaseye alın, çatalla ezin.
- Sarımsak, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip sosu pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Haşlanmış makarnayı avokado sosuyla karıştırın.
- Üzerine rendelenmiş parmesan ve taze fesleğen ekleyerek servis edin.