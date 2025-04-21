Kokusu bile yetiyor: Evde kolay Adana kebap tarifi
Baharatlı lezzetiyle damak çatlatan Adana kebabını evde mangalsız da yapabilirsiniz! İşte fırında veya tavada kolayca hazırlayabileceğiniz, püf noktalarıyla tam kıvamında bir Adana kebap tarifi.
Adana kebabı denince akla gelen o bol baharatlı, bol lezzetli etin damağınızda bıraktığı tat, artık sadece kebapçılarda değil; evinizin mutfağında da mümkün! Üstelik mangal şart değil. Izgara tava ya da fırında yapabileceğiniz bu pratik tarifle, Adana kebabının lezzetine doyacaksınız.
Malzemeler
- 500 gram orta yağlı dana kıyma (tercihen zırh kıyması)
- 1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kararbiber
- Tuz
- Şiş çubukları veya tahta çubuklar
- (İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı kuyruk yağı veya iç yağı)
Hazırlanışı
Geniş bir kapta kıymayı, rendelenmiş soğanı, sarımsağı ve baharatları iyice yoğurun.
Karışımı yoğurdukça kıyma sakız gibi bir kıvam almalı – bu, kebabın dağılmaması için önemli.
Hazırladığınız harcı streç filme sararak en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Şişlere etleri dikkatlice saplayın. Elinizle bastırarak uzun ince şekil verin.
Izgara tavada ya da fırının ızgara ayarında, arada çevirerek pişirin.
Yanında sumaklı soğan, közlenmiş biber ve lavaşla servis edin.
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