Kore mutfağının enfes sokak lezzeti: MasterChef bulgogi kimbap tarifi

Klasik kimbap tarifine nefis bir dokunuş katan bulgogi (marine edilmiş sığır eti), hem protein açısından zengin hem de lezzet açısından oldukça doyurucu bir seçenektir. Peki, Kore mutfağının bu enfes sokak lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef bulgogi kimbap tarifi...

BULGOGI KİMBAP TARİFİ

Malzemeler

Bulgogi için:

200 gram ince dilimlenmiş dana eti (kontrfile veya antrikot)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı şeker

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Kimbap için:

2 su bardağı haşlanmış pirinç

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

3-4 yaprak nori (yosun)

1 havuç (ince jülyen doğranmış ve hafif sote edilmiş)

1 salatalık (ince şeritler halinde doğranmış)

2 adet yumurta (omlet şeklinde pişirilip şeritlere ayrılmış)

1 adet sarı turp (danmuji – Kore turpu, isteğe bağlı)

BULGOGI KİMBAP YAPILIŞI

Etleri bir kapta soya sosu, susam yağı, şeker, sarımsak ve susamla karıştırın.

En az 30 dakika marine edin, ardından tavada suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Haşlanmış pirince pirinç sirkesi, şeker ve tuz ekleyip karıştırın.

Pirincin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Havuç, salatalık ve yumurtayı uzun şeritler halinde kesin.

Nori yaprağını bambu matın üzerine serin.

Üzerine ince bir tabaka pirinç yayın.

Üst kısma bulgogi, sebzeler ve yumurtayı yerleştirin.

Bambu mat yardımıyla sıkıca sarın.

Keskin bir bıçakla dilimleyin.

Dilimlenmiş bulgogi kimbapları servis tabağına alın.

Yanında soya sosu veya acılı gochujang sosuyla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!