Kore sokaklarından evlere: Uzak Doğu'nun yıldızı peynirli Tteokbokki tarifi...

Güney Kore mutfağının sokak lezzeti Tteokbokki (Tokboki), artık sadece ekranlarda değil... O meşhur tatlı-acı sosun içinde yumuşayan pirinç kekleri ve uzayan mozarella peynirinin kusursuz uyumuyla enfes Tteokbokki tarifi...

MALZEMELER

400 gram Tteokbokki (Kore pirinç keki)

2 su bardağı su veya tavuk suyu

2 dilim balık keki (Odeng) - (İsteğe bağlı, bulamazsanız yerine sosis kullanabilirsiniz)

2 dal yeşil soğan (İri iri doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş mozarella veya taze kaşar peyniri

Orijinal Sos İçin:

2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber salçası)

1 yemek kaşığı Gochugaru (Kore pul biberi - yoksa tatlı toz biber)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı toz şeker (veya mısır şurubu)

1 diş ezilmiş sarımsak

ADIM ADIM TTEOKBOKKİ

Pirinç kekleriniz dondurulmuş veya sert paketliyse, yumuşamaları için 10 dakika kadar ılık suda bekletip süzün.

Geniş ve sığ bir tavaya (veya wok tavaya) suyu alın. İçine Gochujang, toz biber, soya sosu, toz şeker ve sarımsağı ekleyip çırpıcıyla karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynayan kırmızı sosun içine pirinç keklerini ve üçgen şeklinde doğradığınız balık keklerini (veya sosisleri) ekleyin.

Ocağın altını orta dereceye getirin. Sos yoğunlaşıp parlak bir kıvam alana ve pirinç kekleri iyice yumuşayana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) ara sıra karıştırarak pişirin.

Sos kıvam aldığında ocağı kısın. Üzerine iri doğranmış yeşil soğanları ve rendelenmiş peyniri serpin. Tavanın kapağını kapatıp peynirler tamamen eriyene kadar 1-2 dakika daha bekleyin ve sıcak sıcak, o uzayan peynirin tadını çıkararak servis yapın!