Köz sebzelerin lezzeti: Lutenitsa sos tarifi

Lutenitsa, özellikle Balkan ülkelerinde kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip geleneksel bir sostur. Közlenmiş kırmızı biber ve domatesin birleşimiyle hazırlanan bu sos, yoğun aroması ve hafif tatlı-ekşi dengesiyle dikkat çeker. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lutenitsa, ekmek üzerine sürülerek ya da yemeklerin yanında servis edilebilir.

MALZEMELER

1 kg kırmızı kapya biber

500 gram domates

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞ

Kırmızı biberleri fırında veya ocakta közleyin, kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin.

Domatesleri rendeleyin veya rondodan geçirin.

Közlenmiş biberleri ince ince doğrayın ya da püre haline getirin.

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip kısa süre kavurun.

Üzerine domates püresini ve biberleri ekleyin.

Tuz, şeker, karabiber ve sirkeyi ilave edin.

Karışımı kısık ateşte, koyu bir kıvam alana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra kavanozlara alarak saklayabilirsiniz.