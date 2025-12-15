Köz tadında efsane lezzet: Masterchef patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Patlıcan kebabı, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa mutfağıyla özdeşleşen, köz tadı ve etin uyumuyla öne çıkan geleneksel bir kebap çeşididir. Yaz aylarında mangalda, kışın ise fırında kolayca hazırlanabilir. Hem pratik hem de doyurucu olmasıyla kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır.

PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Orta boy kemer patlıcan, az yağlı kıyma, ince doğranmış soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve isteğe bağlı olarak kimyon kullanılır. Servis için lavaş, közlenmiş domates ve biber tercih edilebilir.

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı soyulup kalın dilimler hâlinde doğranır. Kıyma; soğan, sarımsak ve baharatlarla yoğrulur. Patlıcan ve kıyma sırayla şişlere dizilir. Önceden ısıtılmış fırında ya da mangalda patlıcanlar yumuşayıp etler kızarana kadar pişirilir. Pişirme sırasında etin kurumasını önlemek için ara ara kendi yağıyla ya da çok az suyla kontrol edilebilir.

Püf Noktaları

Patlıcanların acı olmaması için doğradıktan sonra kısa süre tuzlu suda bekletilmesi lezzeti artırır. Kıymanın çok yağlı olmaması, patlıcanın yağıyla dengeli bir tat sağlar. Fırında yapılacaksa altına yağlı kâğıt sermek ve üzerini hafif kapatmak yumuşak bir sonuç verir.

SERVİS ÖNERİSİ

Patlıcan kebabı, sıcak lavaş ekmeği, sumaklı soğan ve ayran eşliğinde servis edilir. Yanına sade bir bulgur pilavı da oldukça yakışır.