Kremalı sosuyla efsane lezzet: İsveç köftesi

Dünya mutfaklarının en sevilen yemeklerinden biri olan İsveç köftesi (Swedish Meatballs), köftelerin özel baharatlarla hazırlanıp kremsi bir sosla buluşmasıyla ortaya çıkar. Hem ana yemek olarak hem de farklı garnitürlerle servis edilebilen bu lezzet, özellikle patates püresi ve erişteyle mükemmel bir uyum yakalar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz İsveç köftesi, klasik köfte tariflerine farklı bir dokunuş katarak sofralarınıza şıklık ve lezzet getirir. Peki, kremalı sosuyla efsane lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte İsveç köftesi...

Malzemeler

Köfte için:

500 g kıyma (yarı yarıya dana ve kuzu tercih edilebilir)

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı et suyu (veya sıcak su + bulyon)

1 su bardağı krema

Tuz, karabiber

Yapılışı