Kremalı sosuyla efsane lezzet: İsveç köftesi

Dünya mutfaklarının en sevilen yemeklerinden biri olan İsveç köftesi (Swedish Meatballs), köftelerin özel baharatlarla hazırlanıp kremsi bir sosla buluşmasıyla ortaya çıkar. Hem ana yemek olarak hem de farklı garnitürlerle servis edilebilen bu lezzet, özellikle patates püresi ve erişteyle mükemmel bir uyum yakalar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz İsveç köftesi, klasik köfte tariflerine farklı bir dokunuş katarak sofralarınıza şıklık ve lezzet getirir. Peki, kremalı sosuyla efsane lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte İsveç köftesi...
Malzemeler
Köfte için:
- 500 g kıyma (yarı yarıya dana ve kuzu tercih edilebilir)
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)
- 1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı süt
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı muskat rendesi
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı et suyu (veya sıcak su + bulyon)
- 1 su bardağı krema
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Geniş bir kapta kıyma, soğan, ekmek içi, yumurta, süt ve baharatları yoğurun. Harçtan küçük yuvarlak köfteler yapın.
- Tavada az yağ ile köfteleri dışı kızarana kadar pişirin. Fazla yağını süzmek için havlu kâğıda alın.
- Tavada tereyağını eritin, unu ekleyip hafifçe kavurun. Et suyunu azar azar ekleyip karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Ardından kremayı ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Hazırladığınız köfteleri sosun içine alın ve birkaç dakika kısık ateşte pişirin.
- Sıcak olarak, tercihen patates püresi, makarna veya pilav eşliğinde servis edin.