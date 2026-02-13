Lezzeti kat kat açılan bir tarif: Ev yapımı nokul

Anadolu mutfağının sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan bu lezzet; cevizli, üzümlü ya da sade olarak hazırlanabilir. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan nokul, yumuşak hamuru ve iç harcının aromasıyla hem pratik hem de doyurucudur.
MALZEMELER
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya (10 g)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4–5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
İç harcı için:
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı kuru üzüm (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
Mayayı hazırlayın: Ilık süt ve suyun içine şekeri ve mayayı ekleyip 5 dakika bekletin.
Hamuru yoğurun: Sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Mayalandırın: Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakın.
Şekil verin: Hamuru iki bezeye ayırın. Her bezeyi dikdörtgen şeklinde açın, iç harcı eşit şekilde yayın. Rulo yapıp 3–4 cm genişliğinde dilimleyin.
Tepsiye dizin: Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
Pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 20–25 dakika) pişirin.