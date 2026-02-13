Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lezzeti kat kat açılan bir tarif: Ev yapımı nokul

Lezzeti kat kat açılan bir tarif: Ev yapımı nokul

13.02.2026 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Lezzeti kat kat açılan bir tarif: Ev yapımı nokul

Kat kat açılan hamuru ve cevizli iç harcıyla çay saatlerinin yıldızı olan nokul, evde yapabileceğiniz en lezzetli geleneksel tariflerden biri. İşte tam ölçülü, püf noktalı nokul tarifi…

Anadolu mutfağının sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan bu lezzet; cevizli, üzümlü ya da sade olarak hazırlanabilir. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan nokul, yumuşak hamuru ve iç harcının aromasıyla hem pratik hem de doyurucudur.

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya (10 g)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4–5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı kuru üzüm (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı

YAPILIŞI

Mayayı hazırlayın: Ilık süt ve suyun içine şekeri ve mayayı ekleyip 5 dakika bekletin.

Hamuru yoğurun: Sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Mayalandırın: Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakın.

Şekil verin: Hamuru iki bezeye ayırın. Her bezeyi dikdörtgen şeklinde açın, iç harcı eşit şekilde yayın. Rulo yapıp 3–4 cm genişliğinde dilimleyin.

Tepsiye dizin: Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 20–25 dakika) pişirin.

İlgili Konular: #nokul #Nokul tarifi