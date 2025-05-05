Lezzeti ve pratikliğiyle çay saatlerinin favorisi olan tatlı: Köstebek pasta tarifi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:38

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:38

Köstebek pasta, hem görsel hem de lezzet açısından tatlı severlerin favorisi olabilecek bir tariftir. Çikolatalı ve kremalı iç dolgusu, yumuşacık keki ve şık sunumuyla adeta bir şölen sunar. Misafirlerinizi etkilemek ya da kendinize keyifli bir tatlı hazırlamak için ideal olan köstebek pasta tarifi ile bu lezzeti evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, lezzeti ve pratikliğiyle çay saatlerinin favorisi olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes köstebek pasta tarifi...

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İçi için:

3 adet muz

2 paket toz krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

KÖSTEBEK PASTA YAPILIŞI

Geniş bir kabın içinde yumurtaları ve toz şekeri alın.

Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.

Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyin, karıştırmaya devam edin.

Kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra un ve kakaoyu eleyerek karışıma ilave edin.

Spatula ile karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Yağladığınız yuvarlak fırın kalıbına kek karışımını dökün.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için kekin içine bir kürdan batırabilirsiniz; eğer kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiştir.

Toz krem şantiyi bir kaba alın ve soğuk sütü ekleyin.

Mikserle çırpın, koyu kıvamlı bir krem şanti elde edin.

Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kekin üst kısmını dikkatlice bıçakla kesin, ardından düz bir hale getirin.

Kekin iç kısmını bir kaşıkla çıkarın.

İç kısmı dikkatlice çıkarmaya özen gösterin, kenarlarda biraz boşluk bırakın.

Dilerseniz, keki biraz ılık süt veya kahve ile ıslatabilirsiniz.

Muzları soyun ve kekin tabanına yerleştirin.

Hazırladığınız krem şantiyi muzların üzerine dökün ve güzelce yayılmasını sağlayın.

Kekin içini rondodan geçirip kremanın üzerine serpin.

Pastanızı buzdolabında en az 3 saat dinlendirin, ardından dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!