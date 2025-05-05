Kahvaltının tatlı yüzü: Çikolata dolgulu pankek tarifi
Çikolata dolgulu pankek, hem pratik hem de şaşırtıcı bir tarif arayanlar için harika bir seçenektir. Peki, kahvaltının tatlı yüzü olan bu pratik tarif nasıl yapılır? İşte, enfes çikolata dolgulu pankek tarifi...
Kahvaltıya tatlı bir dokunuş katmak ya da çay saatini bir şölene çevirmek istiyorsanız, çikolata dolgulu pankekler tam size göre! Klasik pankek tarifine yaratıcı bir lezzet eklemek isteyenler için bu tarif, özellikle çocukların favorisi olacak türden. İçindeki yumuşacık çikolata dolgusu ile her lokmada mutluluk vadediyor. Peki, kahvaltının tatlı yüzü olan bu pratik tarif nasıl yapılır? İşte, enfes çikolata dolgulu pankek tarifi...
ÇİKOLATA DOLGULU PANKEK TARİFİ
Malzemeler
Pankek hamuru için:
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Bir tutam tuz
Dolgusu için:
Sürülebilir çikolata (Nutella, fındık kreması veya ev yapımı)
Pişirme için:
Tereyağı veya sıvı yağ
ÇİKOLATA DOLGULU PANKEK YAPILIŞI
Çikolata dolgularını pişirmeden önce küçük parçalara alıp yağlı kağıt üzerine yuvarlak şekilde yayın.
Buzlukta 1-2 saat kadar dondurun.
Bu adım, iç dolgunun pankekin içine düzgünce yerleşmesini sağlar.
Bir kapta yumurta, süt ve şekeri çırpın.
Ardından un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyerek pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edin.
Teflon ya da yapışmaz bir tavayı ısıtın ve biraz yağlayın.
Hamurdan 1 yemek kaşığı kadar tavaya dökün.
Üzerine donmuş çikolata parçasını yerleştirin, ardından tekrar 1 kaşık hamurla üzerini kapatın.
Orta ateşte, her iki yüzü de altın rengini alana kadar pişirin.
Dikkat edin, çikolata içeride erirken dışı yanmasın.
Çikolata dolgulu pankeklerin üzerine pudra şekeri serpebilir, taze meyveler veya dondurma ile servis edebilirsiniz.
Özellikle çilek ve muzla birlikte servis edildiğinde hem görsel hem tat olarak etkileyici bir sunum elde edilir.
Afiyet olsun!
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