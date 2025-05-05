Az malzemeli pamuk gibi kek tarifi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:52

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:52

Canınız tatlı çektiğinde elinizin altındaki malzemelerle, yumuşacık ve kabaran bir kek yapmak mümkün. Üstelik sadece birkaç temel malzemeyle! İşte çay saatlerinize eşlik edecek, pratik ve tam kıvamında bir kek tarifi.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Ardından süt ve yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Yağladığınız kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180°C fırında 35–40 dakika kadar pişirin.

Kürdan testiyle piştiğini kontrol ettikten sonra fırından alın ve soğumaya bırakın.

İşte bu kadar kolay! Sonuç: Yumuşacık dokusu ve mis kokusuyla az malzemeyle büyük lezzet.