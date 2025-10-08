Lezzetiyle büyüleyen geleneksel tat: MasterChef tel kadayıf tarifi

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan tel kadayıf, çıtır dokusu ve şerbetle buluştuğunda ortaya çıkan mükemmel uyumuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Peki, lezzetiyle büyüleyen bu geleneksel tat nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef tel kadayıf tarifi...

TEL KADAYIF TARİFİ

Malzemeler

Kadayıf için:

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

TEL KADAYIF YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın.

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Ardından birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Kadayıfı elinizle güzelce tel tel ayırın.

Eritilmiş tereyağını üzerine dökün ve iyice harmanlayın ki her teline yağ bulaşsın.

Yağlanmış fırın tepsisine kadayıfın yarısını güzelce yayın.

Üzerine ceviz içini eşit şekilde serpiştirin.

Kalan kadayıfı da cevizin üzerine serin ve elinizle bastırarak düzleştirin.

Üzerine biraz daha tereyağı gezdirebilirsiniz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri güzelce kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kadayıfın üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

Şerbetin tatlıya iyice çekmesi için oda sıcaklığında dinlendirin.

Tel kadayıfınızı dilimledikten sonra ister kaymakla ister dondurmayla servis edebilirsiniz.

Üzerine biraz toz fıstık serpiştirerek hem görselliğini hem de lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!