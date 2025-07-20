Lezzetiyle Ege’yi sofranıza taşıyın: Akdeniz esintili pizza

Zeytin, zeytinyağı, taze sebzeler ve beyaz peynirin mükemmel uyumuyla hazırlanan Akdeniz pizza, hafifliği ve ferah lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Klasik pizzalardan farklı olarak bol sebzeli ve zeytinyağlı yapısıyla öne çıkan bu pizza, özellikle yaz sofralarına çok yakışıyor. İşte adım adım evde kolayca hazırlayabileceğiniz Akdeniz pizza tarifi…

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket instant kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Sos için:

3 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Kekik ve fesleğen

Üzeri için:

Siyah ve yeşil zeytin (doğranmış)

Cherry domates (ikiye kesilmiş)

Kapya biber ve yeşil biber (ince doğranmış)

Beyaz peynir veya dil peyniri

Rendelenmiş mozzarella peyniri

Taze roka veya fesleğen (servis için)

HAZIRLANIŞI

Hamuru hazırlayın: Ilık suyun içinde maya ve şekeri eritip 5 dakika bekletin. Un, tuz ve zeytinyağını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Sosu hazırlayın: Domates püresine zeytinyağı, sarımsak, kekik ve fesleğen ekleyip karıştırın.

Pizzayı şekillendirin: Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta ince açın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.

Hamurun üzerine hazırladığınız sosu sürün.

Üzerine doğranmış zeytin, biber, cherry domates ve beyaz peyniri serpiştirin. Son olarak rendelenmiş mozzarella ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan pizzayı taze roka veya fesleğen yapraklarıyla süsleyip sıcak servis edin.