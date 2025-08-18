Lezzetiyle fark yaratan geleneksel şölen: Çerkez tavuğu tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 17:46:00
Haber Merkezi
Hem geleneksel hem de pratik bir meze olan Çerkez tavuğu, sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak en özel tariflerden biridir. Peki, lezzetiyle fark yaratan bu meze nasıl yapılır? İşte, nefis Çerkez tavuğu tarifi...

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk veya 4 adet tavuk göğsü

1 su bardağı ceviz içi

2 dilim bayat ekmek içi

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

Tavuk suyu

ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI

Tavuğu bol suda haşlayın.

Haşlama suyunu sos için ayırın.

Haşlanan tavuğu küçük parçalara ayırın.

Cevizi, sarımsağı ve bayat ekmek içini rondodan geçirin.

Ardından azar azar tavuk suyuyla karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

Didiklenmiş tavuğu hazırladığınız cevizli sos ile harmanlayın.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyin.

Hazırladığınız sosu Çerkez tavuğunun üzerine gezdirin.

İsteğe göre üzerine ceviz içi serpiştirerek daha zengin bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

