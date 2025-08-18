Lezzetiyle fark yaratan geleneksel şölen: Çerkez tavuğu tarifi

Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan Çerkez tavuğu, kökeni Kafkas mutfağına dayanan özel bir lezzettir. Özellikle davet sofralarında, özel günlerde ve kalabalık yemeklerde sıkça tercih edilen bu tarif; tavuk eti, ceviz ve ekmek içiyle hazırlanan eşsiz karışımıyla hem doyurucu hem de hafif bir alternatiftir. Peki, lezzetiyle fark yaratan bu meze nasıl yapılır? İşte, nefis Çerkez tavuğu tarifi...

Ç ERKEZ TAVU Ğ U TAR İ F İ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk veya 4 adet tavuk göğsü

1 su bardağı ceviz içi

2 dilim bayat ekmek içi

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

Tavuk suyu

Ç ERKEZ TAVU Ğ U YAPILI Ş I

Tavuğu bol suda haşlayın.

Haşlama suyunu sos için ayırın.

Haşlanan tavuğu küçük parçalara ayırın.

Cevizi, sarımsağı ve bayat ekmek içini rondodan geçirin.

Ardından azar azar tavuk suyuyla karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

Didiklenmiş tavuğu hazırladığınız cevizli sos ile harmanlayın.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyin.

Hazırladığınız sosu Çerkez tavuğunun üzerine gezdirin.

İsteğe göre üzerine ceviz içi serpiştirerek daha zengin bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!