Lokum gibi lezzet: Masterchef beyti kebabı tarifi

Enfes beyti kebabı lezzetini evde çok pratik bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte enfes tarif....

MALZEMELER

Köfte için:

500 g dana kıyma (orta yağlı)

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Diğer malzemeler:

4 adet hazır lavaş

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Tereyağı + sıvı yağ karışımı

1 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı su

Maydanoz (servis için)

TARİF

Tüm köfte malzemelerini geniş bir kapta güzelce yoğurun. Streçle sarıp buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Uzun ve ince şekiller vererek ızgara tavada veya döküm tavada önlü arkalı güzelce pişirin.

Her lavaşın içine birkaç köfte yerleştirip sıkıca rulo şeklinde sarın. Uçlarını bıçakla düzleyin ve her ruloyu 3-4 parçaya kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine lavaş rulolarını dizin. Üzerine hafif tereyağlı sıvı yağ gezdirip 180°C fırında 8-10 dakika kızartın.

Tereyağı ve sıvı yağı birlikte eritip salçayı kavurun, suyunu ekleyip karıştırarak sosu pişirin. Sarımsaklı yoğurdu da ayrı bir kasede hazırlayın.

Pişen lavaş rulolarını tabağa alın. Üzerine önce yoğurt, ardından salçalı sos dökün. En son maydanozla süsleyerek servis edin.