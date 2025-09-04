Louisiana’nın efsane lezzeti: MasterChef gumbo tarifi

Louisiana mutfağının kalbinden gelen gumbo, baharatlı ve doyurucu yapısıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Hem deniz ürünleri hem de etle hazırlanabilen bu özel yemek, farklı kültürlerin birleşiminden doğan eşsiz bir lezzet sunuyor. Siz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu gumbo tarifi ile sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Peki, Louisiana mutfağının çok sevilen lezzetlerinden olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla gumbo tarifi...

GUMBO TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 büyük soğan (doğranmış)

1 yeşil biber (doğranmış)

2 dal kereviz (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 litre tavuk suyu

300 gr tavuk göğsü (doğranmış)

200 gr sucuk veya sosis

200 gr karides (isteğe bağlı)

2 defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz ve karabiber

Servis için pişmiş pirinç

GUMBO YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağ ve unu alın.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu kahverengi olana kadar pişirin.

Bu sos, gumbo’nun lezzet sırrıdır.

Soğan, biber, kereviz ve sarımsağı ekleyip birkaç dakika kavurun.

Tavuk, sosis ve tavuk suyunu ekleyin.

Baharatları ve defne yaprağını ilave ederek kaynamaya bırakın.

Eğer kullanacaksanız karidesi son 10 dakikada ekleyin.

Gumboyu sıcak halde, üzerine bolca pirinç koyarak servis edin.

Baharatları damak zevkinize göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Gumbo, dinlendikçe lezzeti artan bir yemektir.

Bir gün önceden yapıldığında daha yoğun bir tat verir.

Afiyet olsun!