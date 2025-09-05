Kremamsı peynir sosu ve fırında pişerken kazandığı hafif çıtır dokusuyla sofraların vazgeçilmezi haline gelen Mac and Cheese tarifi, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu tadıyla öne çıkıyor.

MALZEMELER

400 g dirsek makarna

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 su bardağı galeta unu

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayın, süzün ve kenara alın.

Sos tenceresinde tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip birkaç dakika kavurun.

Sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın; pürüzsüz bir beşamel sos kıvamı elde edin.

Ocaktan almadan peynirleri, tuzu, karabiberi ve muskat rendesini ekleyin. Sos tamamen homojen olunca makarnalarla karıştırın.

Karışımı fırın kabına dökün.

Üzeri için tereyağı ile galeta ununu kavurup makarnanın üzerine serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.