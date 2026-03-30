Mahlep ve yumuşacık hamurun enfes buluşması: Paskalya çöreği tarifi

Geleneksel lezzetler arasında özel bir yere sahip olan Paskalya çöreği, yumuşacık dokusu ve kendine has aromasıyla sofraları süsler. Özellikle mahlep ve hafif tatlı lezzetiyle dikkat çeken bu çörek, hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde keyifle tüketilir. İşte, enfes kokusuyla Paskalya çöreği tarifi...

PASKALYA ÇÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı mahlep

1 paket vanilin

4-4,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya file badem (isteğe bağlı)

PASKALYA ÇÖREĞİ YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırarak 5-10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Üzerine yumurta, eritilmiş tereyağı, mahlep ve vanilini ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru üç eşit parçaya bölün, uzun şeritler yapıp örgü şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye alın ve 15-20 dakika tepsi mayası için bekletin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya badem serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri kızarınca fırından çıkarıp ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun!