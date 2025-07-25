MasterChef Empanada tarifi: Kıyır kıyır hamuru ve lezzet dolu iç harcıyla

Latin Amerika ve İspanya mutfağının sevilen sokak lezzeti empanada, MasterChef programında izleyicileri hem görüntüsüyle hem de iştah kabartan iç harcıyla kendine hayran bıraktı.

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

150 gr tereyağı (soğuk, küp küp doğranmış)

1 yumurta

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için (klasik kıymalı):

300 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

İsteğe bağlı: Haşlanmış yumurta ve zeytin (doğranmış)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

1. Hamuru hazırlayın:

Unu geniş bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla ufalayarak kum gibi bir doku elde edin. Üzerine yumurta, sirke, tuz ve azar azar su ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

2. İç harcı hazırlayın:

Tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Ardından biber ve kıymayı ekleyin, kısık ateşte kavurun. Tuz ve baharatlarla lezzetlendirin. Ocaktan aldıktan sonra soğumaya bırakın. İsterseniz haşlanmış yumurta ve zeytin ekleyebilirsiniz.

3. Şekil verme:

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta merdane ile yarım santimetre kalınlığında açın. Bir kase yardımıyla yuvarlaklar kesin. Ortasına iç harç koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını parmak uçlarınızla veya çatal yardımıyla bastırarak kapatın.

4. Pişirme:

Empanadaların üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.