Tam kıvamında sütlaç tarifi...

Türk mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biri olan sütlaç, hafif dokusu ve damakta bıraktığı nostaljik lezzetiyle hem günlük sofraların hem de özel davetlerin vazgeçilmezi. İşte kıvamı tam tutan sütlaç tarifi…

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için tarçın

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp 2 su bardağı su ile tencereye alın. Orta ateşte yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Sütü ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra şekeri ekleyin ve karıştırarak 10-15 dakika daha pişirin.

İsteğe bağlı olarak vanilini ekleyip ocaktan alın.

Sütlacı kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.

Servis öncesi üzerine tarçın serpip soğuk olarak ikram edin.