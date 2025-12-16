Meksika mutfağının efsanesi: MasterChef tamales tarifi

Kökeni Aztek ve Maya uygarlıklarına kadar uzanan Tamales, bugün Meksika’dan Orta Amerika’ya kadar pek çok ülkede farklı yorumlarla yapılmaktadır. Peki, Meksika mutfağının efsanesi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef tamales tarifi...

TAMALES TARİFİ

Malzemeler (8–10 adet)

Hamuru (masa) için:

2,5 su bardağı mısır unu (masa harina)

1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

100 gram tereyağı veya iç yağ (oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç harcı için (klasik etli):

300 gram haşlanmış ve didiklenmiş tavuk eti

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkine göre)

Sarma ve pişirme için:

8–10 adet kuru mısır yaprağı (ılık suda yumuşatılmış)

TAMALES YAPILIŞI

Kuru mısır yapraklarını sıcak suda 20–30 dakika bekleterek yumuşatın.

Süzüp kenara alın.

Tavada sıvı yağı ısıtın.

Soğan ve sarımsağı soteleyin.

Tavuk eti ve baharatları ekleyip birkaç dakika karıştırın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Mısır unu, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.

Ayrı bir kapta yağı krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Kuru karışıma ekleyin.

Tavuk suyunu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, sürülebilir bir hamur elde edin.

Mısır yaprağının ortasına 2 yemek kaşığı hamur yayın.

Ortasına iç harçtan koyun.

Yaprağın kenarlarını kapatıp alt kısmını yukarı doğru katlayın.

Tamales’leri dik şekilde buhar tenceresine dizin.

Kaynayan su üzerinde, kapağı kapalı şekilde 60–75 dakika buharda pişirin.

Yapraktan kolayca ayrılıyorsa tamales pişmiş demektir.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!