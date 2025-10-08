Meksika'nın klasik lezzeti sofranızda: Taco tarifi

Taco, Meksika’nın hem sokak yemek kültürünün hem de aile sofralarının vazgeçilmezidir. İnce tortilla ekmeği arasında et, sebze ve sosun muhteşem birleşimiyle hazırlanır.

TACO TARİFİ

Malzemeler

Taco Ekmeği (Tortilla) için

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı ılık su

İç Harcı için

300 gram dana kıyma veya tavuk eti

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için

Marul yaprakları (ince doğranmış)

Domates (küçük küp doğranmış)

Mısır

Jalapeno biberi veya turşu (isteğe bağlı)

Rendelenmiş kaşar peyniri

Limon dilimleri

Yapılışı