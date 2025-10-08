Meksika'nın klasik lezzeti sofranızda: Taco tarifi

Taco, Meksika’nın hem sokak yemek kültürünün hem de aile sofralarının vazgeçilmezidir. İnce tortilla ekmeği arasında et, sebze ve sosun muhteşem birleşimiyle hazırlanır.
TACO TARİFİ
Malzemeler
Taco Ekmeği (Tortilla) için
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı ılık su
İç Harcı için
- 300 gram dana kıyma veya tavuk eti
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- Tuz ve karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Servis için
- Marul yaprakları (ince doğranmış)
- Domates (küçük küp doğranmış)
- Mısır
- Jalapeno biberi veya turşu (isteğe bağlı)
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- Limon dilimleri
Yapılışı
- Taco ekmeklerini hazırlayın: Un, tuz, zeytinyağı ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. nÜzerini örtüp 20 dakika dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın, ince yuvarlak açın. Isıtılmış tavada her iki yüzünü hafifçe pişirin.
- İç harcı pişirin: Tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun. Kıymayı ilave edin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından baharatları ekleyip karıştırın. Dilerseniz bir kaşık salça da ilave edebilirsiniz.
- Taco’yu hazırlayın: Ekmekleri tavada ısıtın, ortasına iç harcı yerleştirin. Üzerine marul, domates, mısır ve rendelenmiş peynir serpin. Dilerseniz birkaç damla limon sıkın.