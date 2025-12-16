Meksika sokaklarından sofralarınıza gelen enfes lezzet: MasterChef Tacos de Camaron tarifi

Latin Amerika mutfağında deniz ürünleriyle hazırlanan tacolar özel bir yere sahiptir. Özellikle Meksika’nın Baja California bölgesinde sıkça yapılan Tacos de Camarón, yabancı ve güvenilir Meksika kaynaklarında yer alan klasik tariflere dayanır. Peki, Meksika sokaklarından sofralarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef Tacos de Camaron tarifi...

TACOS DE CAMARON TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

Karides için:

400 gram çiğ karides (ayıklanmış, temizlenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Tacolar için:

8 adet mısır tortillası (yoksa küçük buğday tortilla)

1 su bardağı ince doğranmış mor lahana

1 adet avokado (dilimlenmiş)

1/2 demet taze kişniş veya maydanoz

1 adet lime veya limon (servis için)

Klasik Sos (Mexican Crema Alternatifi):

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

TACOS DE CAMARON YAPILIŞI

Karidesleri derin bir kaseye alın.

Zeytinyağı, limon suyu ve tüm baharatları ekleyip karıştırın. 10–15 dakika marine edin.

Geniş bir tavayı yüksek ateşte ısıtın.

Karidesleri ekleyin ve her iki tarafını 2–3 dakika pişirin.

Karidesler pembeleşince ocaktan alın.

Yoğurt, mayonez, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Tortillaları tavada veya fırında hafifçe ısıtın.

Tortillaların içine önce lahana, ardından karides, avokado ve sos ekleyin.

Üzerine kişniş serpin.

Lime veya limon dilimleriyle sıcak servis edin.

Afiyet olsun!