Mersin mutfağının özel lezzeti: Gölevez yemeği tarifi
Gölevez yemeği, hafif ve besleyici yapısıyla özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen bir lezzettir. Mersin mutfağının bu özel tarifini denemeyi unutmayın!
Gölevez, özellikle Mersin ve çevresinde yetişen, patatesi andıran tropikal bir kök sebzedir. Besin değeri yüksek olan bu sebze, hem sağlıklı hem de doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alır. İşte Mersin usulü gölevez yemeği tarifi!
Malzemeler
- 1 adet gölevez (orta boy)
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 adet limon (üzerine sıkmak için)
Yapılışı
Gölevezi hazırlayın: Kabuğunu soyduğunuz gölevezi küçük küpler halinde doğrayın. Kararmasını önlemek için doğradıktan sonra limonlu suda bekletin.
Soğanı kavurun: Tencereye zeytinyağını ekleyin ve yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.
Salçayı ekleyin: Domates salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Gölevezi ekleyin: Suyunu süzdüğünüz gölevezi tencereye alın, baharatları ekleyin ve karıştırın.
Pişirme: Üzerine sıcak su ekleyin ve kısık ateşte gölevez yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Servis: Limon sıkarak sıcak şekilde servis edin.
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