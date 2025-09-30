Mersin mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Yoğurtlu tantuni tarifi

Tantuni, özellikle Mersin mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İncecik doğranmış etlerin, özel baharatlarla kavrulup lavaş arasında servis edilmesiyle hazırlanan tantuni, artık yoğurtla buluşarak daha farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. katıyor. Peki, Mersin mutfağının vazgeçilmez bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes yoğurtlu tantuni tarifi...

YOĞURTLU TANTUNİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gram dana veya tavuk eti (ince doğranmış)

1 adet orta boy soğan

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, pul biber

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

Maydanoz (isteğe bağlı)

Lavaş veya pide

YOĞURTLU TANTUNİ YAPILIŞI

İnce doğranmış etleri bir kaba alın.

Tuz, karabiber ve pul biberle harmanlayın.

Soğan ve yeşil biberi ince ince doğrayın.

Tavada sıvı yağı ısıtın ve sebzeleri kavurun.

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Kavrulmuş sebzelerin üzerine baharatlı etleri ekleyin.

Orta ateşte, etler yumuşayana kadar pişirin.

Yoğurdu bir kaseye alın.

Sarımsağı ezin ve yoğurda ekleyin.

İsteğe göre bir tutam tuz ekleyin ve karıştırın.

Lavaş veya pideyi tavada hafifçe ısıtın.

Üzerine pişmiş tantuniyi yerleştirin.

Yoğurtlu sosu üzerine gezdirin.

Maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!