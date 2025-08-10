Mis gibi kokusuyla evinizi saran enfes lezzet: Çilekli kurabiye tarifi

Çileğin tazeliği ve kurabiyenin ağızda dağılan dokusu bir araya geldiğinde ortaya harika bir tat çıkar. Çilekli kurabiye, hem görüntüsü hem de lezzetiyle çay saatlerinin, davet sofralarının ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezlerinden biridir. Kolay hazırlanışı ve pratik malzemeleriyle bu tarifi evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki, mis gibi kokusuyla evinizi saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, damak çatlatan çilekli kurabiye tarifi...

ÇİLEKLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 su bardağı küçük doğranmış çilek

Üzeri için:

Pudra şekeri

ÇİLEKLİ KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı bir karıştırma kabına alın.

Sıvı yağı da ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Küçük doğradığınız çilekleri hamura ekleyin ve nazikçe karıştırın.

Hamuru fazla yoğurmamaya özen gösterin ki çilekler ezilmesin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpip servis edin.

Afiyet olsun!