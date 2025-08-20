Mis kokusuyla mest eden yumuşacık lezzet: Haşhaşlı çörek tarifi

Haşhaşlı çörek, özellikle İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sıkça yapılan, nefis aromasıyla herkesi kendine hayran bırakan bir hamur işi tarifidir. İç harcında kullanılan ezilmiş haşhaş, çöreğe hem lezzet hem de farklı bir doku katar. İster kahvaltıda, ister akşam çayında tüketebileceğiniz bu çörek, doyurucu ve besleyici yönüyle de öne çıkar. Peki, mis kokusuyla mest eden bu yumuşacık lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis haşhaşlı çörek tarifi...

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt (ılık)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

1 çay bardağı ezilmiş haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

HAŞHAŞLI ÇÖREK YAPILIŞI

Öncelikle hamur için sütü ılıtın.

İçine maya ve şekeri ekleyip karıştırın, 5 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Sıvı yağı, tuzu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru üzerini kapatarak 1 saat mayalandırın.

İç harcı hazırlamak için ezilmiş haşhaşı, sıvı yağı ve şekeri karıştırın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın, merdane yardımıyla açın.

Üzerine haşhaşlı harçtan sürüp rulo şeklinde sarın.

Hazırlanan ruloları isteğe göre şekil vererek tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra servis yapın.

Afiyet olsun!