Misafir sofralarına yakışan cup tatlı tarifi

Cup tatlılar, son yıllarda hem pastanelerde hem de ev mutfaklarında en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Kat kat hazırlanan bu tatlılar; kek, krema ve meyve ya da çikolata uyumuyla hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. Porsiyonluk olması sayesinde sunumu kolay, lezzeti ise garanti olan cup tatlı, özellikle zaman kazanmak isteyenler için ideal bir tarif.

CUP TATLI İÇİN MALZEMELER

kek katı için:

1 paket hazır kakaolu kek (veya ev yapımı)

muhallebi için:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

ara kat için:

1 paket labne peyniri veya 1 paket krem şanti

üzeri için:

kakao, çikolata rendesi veya mevsim meyveleri

YAPILIŞI

Kekleri küçük parçalar hâlinde doğrayın veya elinizle ufalayın.

Muhallebi için süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alın, koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin.

Muhallebi ılındıktan sonra labne peyniri ya da krem şantiyi ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Cup bardaklarının tabanına kek parçalarını yerleştirin.

Üzerine muhallebiden ekleyin.

Katları isteğe göre bir kez daha tekrarlayın.

Üzerini kakao, çikolata rendesi veya meyveyle süsleyin.

Tatlıyı buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edin.