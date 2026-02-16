Mutfağınızda Belçika rüzgarı esecek! Carbonnade Flamande tarifi

Avrupa’nın kalbi Belçika. Fransızların şaraplı "Boeuf Bourguignon"una rakip olarak doğan, ancak asaletini maltın ve soğanın derinliğinden alan Carbonnade Flamande, aslında Türk damak tadına en yakın Avrupa yemeklerinden biridir.
CARBONNADE FLAMANDE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana kuşbaşı (iri doğranmış)
- 4 adet büyük boy soğan (piyazlık doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 500 ml et suyu (veya malt içeceği)
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı esmer şeker (veya pekmez)
- 2 dilim tam buğday ekmeği
- 2 yemek kaşığı hardal
- 2 adet defne yaprağı
- 1 dal taze kekik
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Etleri yüksek ateşte, tereyağı ile birlikte her tarafı kahverengi olana kadar mühürleyin ve kenara alın.
- Aynı tencerede soğanları ekleyerek karamelize olana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) kısık ateşte kavurun.
- Soğanlara un ve şekeri ekleyip 2 dakika daha çevirin.
- Mühürlediğiniz etleri tencereye geri koyun; üzerine et suyu, sirke, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Defne yaprağı ve kekiği tencerenin içine bırakın.
- Ekmek dilimlerine hardal sürün ve hardallı tarafları yemeğe bakacak şekilde en üste kapatın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte etler lokum gibi olana kadar (yaklaşık 2-2.5 saat) pişirin.
- Pişme sonunda ekmekler sosun içinde eriyecektir; sosu karıştırıp sıcak servis yapın.