Mutfağınızda Belçika rüzgarı esecek! Carbonnade Flamande tarifi

Avrupa’nın kalbi Belçika. Fransızların şaraplı "Boeuf Bourguignon"una rakip olarak doğan, ancak asaletini maltın ve soğanın derinliğinden alan Carbonnade Flamande, aslında Türk damak tadına en yakın Avrupa yemeklerinden biridir.

CARBONNADE FLAMANDE TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana kuşbaşı (iri doğranmış)

4 adet büyük boy soğan (piyazlık doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

500 ml et suyu (veya malt içeceği)

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı esmer şeker (veya pekmez)

2 dilim tam buğday ekmeği

2 yemek kaşığı hardal

2 adet defne yaprağı

1 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

Yapılışı