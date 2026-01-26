Mutfakta balık kokusu yok: Kendi buharında pişen kağıtta Akdeniz usulü levrek tarifi...

Balık pişirmek hiç bu kadar temiz ve lezzetli olmamıştı. Bu yöntemle; balık kendi suyu ve sebzelerin aromasıyla hapsoluyor. Fırından çıktığında tabağa koyduğunuz o paket açıldığı an, eve yayılan taze kekik ve limon kokusu iştahları kabartacak. İşte, enfes tarif...

MALZEMELER

Kişi Başı İçin:

1 adet levrek fileto (Kılçıksız, derisi üzerinde olabilir)

4-5 adet çeri domates (Ortadan ikiye kesilmiş)

4-5 adet siyah zeytin (Çekirdeği çıkarılmış)

2-3 dilim ince kesilmiş limon

1 adet küçük kırmızı soğan (Halka halka doğranmış)

1 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

1 tatlı kaşığı kapari (İsteğe bağlı ama o tuzlu dokunuş çok yakışır)

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze kekik veya biberiye dalları

Tuz, taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Fırın tepsisine koyacağınız boyutta büyük bir yağlı kağıt kesin. Kağıdı tam ortadan ikiye katlayıp tekrar açın (iz yapmak için).

Kağıdın bir yarısının tam ortasına halka soğanları dizin. Bu, balığın kağıda yapışmasını önler ve lezzet verir.

Yıkayıp kuruladığınız levrek filetoyu soğanların üzerine yatırın.

Balığın üzerine ve etrafına domatesleri, zeytinleri, sarımsakları ve kaparileri serpiştirin. En üste limon dilimlerini ve taze kekik dallarını yerleştirin.

Zeytinyağını balığın ve sebzelerin üzerinde gezdirin. Tuz ve karabiberi serpin.

Yağlı kağıdın boş kalan diğer yarısını balığın üzerine kapatın. Kenarlarını kıvıra kıvıra (yarım ay şeklinde) hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Buharın içeride hapsolması pişirme mantığının temelidir.

Hazırladığınız paketleri fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. (Kağıtlar şişip kahverengileşmeye başladığında tamamdır).

Paketleri fırından çıkarıp hiç açmadan, olduğu gibi servis tabaklarına koyun.