Nostaljik ve asla modası geçmeyen: Ağızda dağılan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi

Çay saatlerinin yıldızı elmalı kurabiyeyi hem kıyır kıyır hem de günlerce bayatlamayacak şekilde hazırlamak mümkün. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

İç Harcı İçin:

3 adet kırmızı elma (Rendelenmiş)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

İsteğe bağlı 1 avuç dövülmüş ceviz

Kıyır Hamur İçin:

250 gr tereyağı veya margarin (Oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ (Gevrekliği veren sır)

1 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı nişasta (Ağızda dağılması için)

1 yemek kaşığı sirke (Kıyır kıyır olması için)

1 paket vanilya

3.5 - 4 su bardağı un

Üzeri İçin: Pudra şekeri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Rendelenmiş elmaları ve şekeri tavaya alın. Elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ocaktan alınca tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın. Tamamen soğumaya bırakın. (Sıcak koyarsanız hamuru eritir).

Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, nişasta ve sirkeyi yoğurma kabında karıştırın. Unu ve vanilyayı azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru 3 eşit parçaya bölün. Her parçayı tezgaha un serperek tabak büyüklüğünde açın. Açtığınız daireyi sigara böreği sarar gibi 8 üçgen parçaya bölün (veya bardakla yuvarlak kesip yarım ay yapın). Geniş kısma soğuyan elmalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında beyaz kalacak şekilde (hafif pembeleşince hemen alın) yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkıp tamamen soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpin.